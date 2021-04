Cos’è il pass per gli spostamenti tra Regioni di cui ha parlato Draghi

Il modello seguito è quello europeo e servirà per consentire la ripresa della mobilità, anche in vista della stagione estiva

Le riaperture sono in dirittura d’arrivo, seppur in modo graduale. Lo hanno annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Le attività commerciali e ristorative inizieranno a rivedere la luce – anche grazie alla curva epidemiologica in continuo, seppur lento, costante calo da alcune settimane -, ma ci sono novità anche per quel che riguarda gli spostamenti tra Regioni. Il capo del governo, infatti, ha parlato della ripresa della mobilità a livello nazionale e di un pass per potersi muovere anche tra Regioni di colore differente.

Spostamenti tra Regioni, come funzionerà il pass annunciato da Draghi

La mobilità tra Regioni gialle, infatti, sarà priva di ulteriori condizionamenti. Le uniche indicazioni, infatti, riguardano le norme sanitarie (dispositivo di protezione individuale e distanziamento sociale) che resteranno in vigore ancora per molto tempo. Ma ci sarà possibilità di spostarsi anche se luogo di partenza e arrivo si troveranno in zone con livello di rischio differente (da zona arancione a gialla e viceversa, per esempio) che, ovviamente, saranno individuato settimanalmente in base al monitoraggio e alle conseguenti ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma questo tipo di mobilità prevede un ulteriore passaggio: un pass per poter viaggiare.

Si tratta di una certificazione che si snoda su due perimetri differenti: l’avvenuta vaccinazione e un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. Poi c’è la terza ipotesi: dimostrare di esser guariti dall’infezione da Sars-CoV-2. Un principio già attivato da Trenitalia che nei giorni scorsi ha dato il via ai due treni covid-free sulla tratta Roma-Milano (e viceversa). Il piano del governo per la ripresa delle mobilità, dunque, segue quello già individuato a livello europeo. Con vista sulla stagione estiva, quando moltissimi italiani si sposteranno per le vacanze lungo tutto lo stivale.

(foto ipp clemente marmorino)