Sondaggio Swg: un elettore del M5S su due lo ha scelto "perché guidato da Giuseppe Conte"

Stando al sondaggio Radar Swg condotto dal 28 settembre al 3 ottobre su un campione di 1200 soggetti maggiorenni interrogati sui motivi della loro scelta elettorale, è emerso che un elettore del Movimento 5 Stelle su due (il 49%) ha votato il partito pentastellato “perché guidato da Giuseppe Conte”, mentre il 23% l’ha fatto “perché è l’unico partito di sinistra”. Solo il 18% ha ammesso di aver votato il M5S “perché ha fatto proposte valide”, motivazione, questa, che sale invece al 30% per gli elettori di Azione e Italia Viva.

Per quel che riguarda il Pd, invece, il 30% degli elettori ha votato i dem “per cercare di battere la destra”, il 25% “perché è un partito europeista” e il 21% (oltre 1 su 5) “perché l’ho sempre votato”. Tre elettori del Pd su quattro (il 68%) ha invece apprezzato la scelta del segretario Enrico Letta di non ricandidarsi alla segreteria, mentre per il 25% è stata la mossa sbagliata.

Sondaggio Radar Swg, le motivazioni di voto degli elettori di Centrodestra: il 30% di chi ha scelto FdI lo ha fatto “perché guidato da Giorgia Meloni”

Spostando il focus sulla coalizione di Centrodestra, invece, quattro elettori di FdI su dieci lo hanno votato “perché è rimasto sempre coerente”, il 31% “perché ha fatto proposte valide”, il 30% “perché è guidato da Giorgia Meloni”, il 22% “per metterlo alla prova, è l’unico che non ha mai governato”.

Per quel che riguarda la Lega, il 15% afferma di averla scelta “perché l’ho sempre votata”, mentre il 19% risponde “perché è guidata da Salvini” e il 28% “perché ha fatto proposte valide”. A differenza degli elettori del Pd, inoltre, emerge che quelli leghisti non pensano che Salvini dovrebbe farsi da parte: il 70% afferma infatti che non dovrebbe dimettersi, a fronte di solo il 17% che pensa invece che dovrebbe farlo. Infine, gli elettori di Forza Italia dichiarano di averlo scelto al 27% “perché ha fatto proposte valide”, al 24% “perché è l’unico partito moderato del centrodestra”, all’11% “perché ha governato bene l’Italia”.