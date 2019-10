Il sondaggio su Italia Viva

Il Corriere della Sera pubblica oggi un sondaggio di Nando Pagnoncelli su Italia Viva che stenta a decollare:

Negli orientamenti di voto oscilla tra il 4% e il 5% (4,8% nell’ultimo sondaggio Ipsos) e per 3 italiani su 4 (74%) non riuscirà a raccogliere molti consensi, rimanendo un partito marginale nella politica italiana. Al contrario, solamente il 10% prevede che raccoglierà molti consensi e diventerà un punto di riferimento importante per gli elettori riformisti, moderati ed europeisti.