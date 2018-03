Sondaggi: governo M5S-Lega, sì dal 37%

Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera pubblica oggi i risultati di un sondaggio in cui chiede agli elettori di tutti i partiti cosa dovrebbero fare e quali alleanze dovrebbero scegliere nella prossima legislatura. Il sondaggio mette anche a confronto gli orientamenti di una settimana fa con quelli di oggi, facendo notare i molti cambiamenti d’opinione in seno al campione. Per quanto riguarda il governo MoVimento 5 Stelle – Lega i favorevoli sul totale degli elettori aumentano dal 33 al 37% e quelli del M5S danno l’ok in grande maggioranza (relativa) al 46%; quelli della Lega sono ancora più favorevoli e arrivano al 59% mentre anche quelli di Forza Italia sono spaccati nelle preferenze (l’alternativa proposta è quella della coalizione di centrodestra con il Partito Democratico). In minoranza l’opzione dell’alleanza tra M5S e PD (28%) tra i grillini, mentre il 34% degli elettori dell’ex partito di Renzi dice sì all’alleanza con quello di Di Maio.

Secondo l’elettorato, poi, dovrebbe essere Di Maio a ricevere l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre sono in molti a pensare che questo governo dovrebbe durare fino alla fine della legislatura (43%). Rispetto alla scorsa settimana il vantaggio del leader 5 Stelle su quello leghista è salito di 6 punti, passando dall’8 al 14%. Anche il sondaggio di Index Research per Piazzapulita ieri confermava un buon numero di elettori M5S e Lega favorevoli al governo M5S-Lega. Il 28% ritiene che si debba modificare la legge elettorale per poi votare(-8%) mentre l’11% vorrebbe ritornare quanto prima alle urne con il Rosatellum.