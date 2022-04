Sondaggi: il MoVimento 5 Stelle continua a perdere consensi

Prosegue spedita la corsa al ribasso dei consensi elettorali del MoVimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte, infatti, da settimane balla attorno al 13%, come confermato dai sondaggi politici di oggi. Secondo le rilevazioni di SWG per il TG di La7, infatti, l’universo pentastellato è quello ad aver perso maggiormente nei confronti della scorsa settimana, passando dal 13,3% al 12,9% con una variazione di -0,4%. Movimenti verso il basso anche per il Partito Democratico, che continua a seguire a breve distanza la scalata di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici oggi, Fratelli d’Italia sempre in testa

Le vicende politiche attorno alla guerra in Ucraina sembrano aver peggiorato lo stato di salute del MoVimento 5 Stelle. Quel balletto sull’aumento delle spese militari e alcune posizioni interne che hanno annebbiato ogni possibile orizzonte comune tra i parlamentari e gli iscritti, infatti, continua a scavare su quella roccia come una goccia perpetua. E non è da sottovalutare, come evidenziato dai sondaggi politici oggi, come questo risultato sotto il 13% sia arrivato a pochi giorni dal voto che ha restituito la presidenza pentastellata a Giuseppe Conte.

In vetta resta stabile Fratelli d’Italia, mentre per il PD si mostra una lieve flessione che lo riporta a una distanza – comunque breve – dal partito di Giorgia Meloni. Stabile, di fatto, anche la Lega, mentre Forza Italia torna a toccare quota 8% e Azione (Carlo Calenda) perde lo 0,3% tornando attorno a quota 5%. Per quel che riguarda tutti gli altri partiti, invece, la rilevazione di SWG per il Tg di La7 mostra questo quadro.

Nessuno scossone e nessun sostanziale cambiamento, dunque, per quel che riguarda gli altri partiti dell’arco parlamentare italiano. Da segnalare, dopo “l’exploit” delle scorse settimane (ma, ricordiamo, i sondaggi sono indicativi ma non rappresentano una certezza assoluta), il ritorno sotto al 2% del partito dio Gianluigi Paragone (Italexit).

