Sondaggi politici: la Lega cresce con il sì di Salvini a Draghi

Sembra ormai quasi certo che Matteo Salvini non sarà uno dei ministri del nascituro governo Draghi. Eppure secondo i sondaggi di Index Research per Piazzapulita la Lega ha comunque tratto un vantaggio nel dire sì a SuperMario. Rispetto a sette giorni fa il Carroccio cresce dello 0,4% attestandosi al 24,4. L’altra metà del cielo nel centrodestra, Giorgia Meloni, invece non monetizza consensi con la sua scelta di rimanere all’opposizione: Fratelli d’Italia scende, anche se di poco, perdendo lo 0,1%, percentuale che regala a Forza Italia. Calma piatta nell’alleanza giallorossa: lo 0,2% che cede il Partito Democratico viene recuperato dal Movimento 5 Stelle.

Panorama praticamente immutato anche per quanto riguarda le altre forze politiche. Azione di Carlo Calenda, secondo le rilevazioni di Piazzapulita, è al 3,9% con una crescita di un decimo di punto percentuale, mentre Italia Viva rimane nella stessa posizione della settimana scorsa.

I sondaggi Index Research hanno poi sondato quale sia la fiducia degli italiani in Mario Draghi. Un trend in costante crescita e in linea con le altre rilevazioni della settimana:



Del resto il compito che spetta all’ex BCE secondo gli intervistati è davvero arduo: mediare tra le posizioni dei vari partiti:

Un incarico ancora più difficile perché per la maggioranza degli intervistati nel futuro esecutivo dovrebbero essere presenti anche i leader di partito: