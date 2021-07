I sondaggi politici di SWG per TgLa7 confermano il primato di Fratelli d’Italia che resta ancora primo nelle intenzioni di voto. Ma questa settimana è in calo

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia resta primo partito ma…

Il partito guidato da Giorgia Meloni rispetto a sette giorni fa infatti passa dal 20,5% al 20,3 scendendo di uno 0,3%. La Lega di Matteo Salvini però non ne approfitta: il Carroccio infatti continua con il suo trend negativo lasciando sul tavolo ancora un decimo di punto percentuale e attestandosi al 20,1. Leggera risalita invece per il Partito Democratico che passa dal 18,9% al 19,1. Uno dei dati più interessanti del sondaggio politico di SWG è invece la perfomance del Movimento 5 Stelle che sembra aver guadagnato dalla “pace” tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. I pentastellati riconquistano almeno soglia 15% con un balzo nei consensi del campione intervistato di quasi un punto percentuale. Forza Italia scende dello 0,3 mentre Azione di Carlo Calende sfonda quota 4% in rialzo dello 0,2. Settimana positiva anche per MDP Articolo 1 che sale al 2,6%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche settimana caratterizzata da piccole oscillazioni: se Italia Viva di Matteo Renzi guadagna qualcosa Sinistra Italiana è in calo dello 0,3%. Infine non si vedono ancora gli effetti del ritorno di Emma Bonino. +Europa è ancora in calo, scendendo sotto quota 2%.