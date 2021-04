l quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La illustrato ieri da Enrico Mentana vede la Lega di Matteo Salvini scendere ancora per superare la soglia psicologica che la porta sotto i 22 punti percentuali

Il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La illustrato ieri da Enrico Mentana vede la Lega di Matteo Salvini scendere ancora per superare la soglia psicologica che lo porta sotto i 22 punti percentuali. Sale invece Giorgia Meloni che abbatte anche lei un muro significativo: quello del 18%

Sondaggi politici oggi: la Lega ancora giù e FdI ne approfitta

Il partito di Matteo Salvini rimane in vetta pur cedendo lo 0,8% e scendendo al 21,2%. Il Partito Democratico guidato da Enrico Letta perde lo 0,2% e ora vale il 19,1%. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,7% e arriva al 18,4%. Stesso guadagno per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che approda al 18%. Forza Italia cala dal 6,7% al 6,4%. Azione (+0,3%) arriva al 3,7%. Sinistra Italiana scende al 2,8%, Italia Viva al 2,1%.

Il calo della Lega è un trend che va avanti da settimane: ad esempio sette giorni fa Il Carrocchio perdeva lo 0,8% per attestarsi al 22, seguito da Fratelli d’Italia che si lasciava alle spalle uno 0,3%. Tutto il centrodestra era in crisi e infine Forza Italia lasciava per strada lo 0,1%. Balzo in avanti invece per il Partito Democratico che gudagnava quasi un punto percentiale arrivando al 19,3%. Cresceva anche il Movimento 5 Stelle che scavalcava il partito di Giorgia Meloni e tornava la terza forza politica per consensi con il 17,7%.