Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma primo partito

Resta lo status quo con piccole variazioni che, comunque, non modificano l’esito finale delle ultime rilevazioni. Ancora una volta, i sondaggi politici di oggi vedono Fratelli d’Italia in vetta alla graduatoria delle intenzioni di voto degli italiani. Lo rivela l’ultima analisi effettuata da SWG per il Tg di La7. Giorgia Meloni, confermando il trend iniziato dopo l’elezione del Presidente della Repubblica (ovvero la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale), è in vetta nei consensi. Ancora un lieve calo del Partito Democratico. Rialza la testa, seppur di poco, il MoVimento 5 Stelle, mentre la Lega continua a ballare attorno al 17%.

Sondaggi politici oggi, Fratelli d’Italia si conferma primo partito

Le percentuali ottenute da Fratelli d’Italia (su un campione di 1.200 cittadini), restano invariate rispetto alla scorsa settimana. Si parla del 21,4% delle intenzioni di voto. Si amplia, però, la forchetta con il Partito Democratico: i dem, infatti, perdono lo 0,4% scendendo al 20,7%. Poi troviamo la Lega che continua nella sua lenta caduta nei consensi scendendo a 16,8 punti percentuali. Come detto, i sondaggi politici oggi di SWG per il Tg di La7, mostrano un ritorno del MoVimento 5 Stelle sopra quota 13%, con un balzo in avanti dello 0,3% rispetto al minimo (da anni) registrato la scorsa settimana.

Tra i partiti “minori” (per appeal e consensi) troviamo una Forza Italia che continua a galleggiare attorno all’8%, mentre c’è da registrare il balzo in avanti del patto tra +Europa e Azione che superano il 5% nelle intenzioni di voto. Poi gli altri: i Verdi (2,7%), Italia Viva (2,4%), Mdp Articolo 1 (2,4%), Sinistra Italiana (2,1%) e Italexit di Gianluigi Paragone che riesce a toccare la soglia di 2 punti percentuali. Una situazione statica che non mostra grandi scossoni rispetto alle ultime rilevazioni, in un momento storico condizionato dalle nuove misure sulla pandemia, con sullo sfondo la crisi internazionale tra Russia e Ucraina.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia/POOL/Bloomberg)