Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia cresce. Chi vuole ancora Draghi premier?

I sondaggi politici di SWG per Tgla7 di questa settimana fotografano non solo le intenzioni di voto degli italiani ma anche l’ipotesi di vedere Mario Draghi presidente del Consiglio nella prossima legislatura.

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia cresce, il Movimento 5 Stelle è in calo

Per quanto riguarda le intenzioni di voto il partito guidato da Giorgia Meloni rispetto alla passata settimana si attesta al 23,1%, in aumento dello 0,3, mentre il Partito Democratico, sebbene con un trend positivo che lo porta a crescere di un decimo di punto percentuale, si ferma al 21,3. Il 15,1% del campione intervistato da SWG poi vorrebbe la Lega mentre il Movimento 5 Stelle verrebbe scelto dal 12,5% dei potenziali elettori. Un dato in calo: sette giorni fa il M5S aveva un gradimento del 12,9%, una perdita di quasi mezzo punto percentuale che evidenzia come la crisi interna, con la paventata uscita di Di Maio dal Movimento non faccia bene al partito di Giuseppe Conte.

A seguire le intenzioni di voto per le altre forze politiche. Forza Italia è sempre intorno, nonostante un lieve calo, al 7,5%, mentre Azione e +Europa ormai ambiscono alla soglia del 6, non così lontana se si pensa che in una settimana sono saliti di un terzo di punto. Gli altri partiti rimangono praticamente invariati rispetto alla settimana passata:

Sondaggi politici oggi: chi vuole ancora Draghi premier?

Con le elezioni politiche che si avvicinano ogni giorno di più i sondaggisti di SWG, oltre a porre un quesito sul gradimento di Mario Draghi in questo momento, hanno indagato su quante possibilità avrebbe come prossimo presidente del Consiglio.

Dopo le elezioni nel 2023 il 42% degli intervistati vorrebbe come presidente del Consiglio il leader politico della coalizione vincente. Ma tra il 20% che lo desidererebbe a capo dello schieramento vincente e il 16% che invece preferirebbe l’ipotesi di una grande coalizione, come in questo momento, Draghi arriva al 36% del gradimento come prossimo presidente del Consiglio.