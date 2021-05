I sondaggi politici sulla popolarità dei leader politici di Demos per Repubblica vedono Mario Draghi investito della fiducia dei tre quarti del campione intervistato Sondaggi politici oggi: Draghi piace a 3 italiani su 4 Tre italiani su quattro vedono in Mario Draghi la guida per un Paese smarrito, che però sta ritornando a guardare il…

Tre italiani su quattro vedono in Mario Draghi la guida per un Paese smarrito, che però sta ritornando a guardare il futuro. ‘Effetto Letta’ sul Pd, Fdi sempre in ascesa, M5S frena. È quanto emerge dal sondaggio condotto nei giorni scorso da Demos per l’Atlante Politico di ‘Repubblica’ che indica i quattro principali schieramenti politici molto ravvicinati. Ecco i numeri: il gradimento personale di Super Mario ha raggiunto il 75%, mentre il 70% “considera in modo favorevole il suo governo”. Spiega Repubblica:

In altri termini, 3 italiani su 4 lo valutano positivamente (con un voto da 6 a 10), mentre il 70% considera in modo favorevole il suo governo. Se consideriamo gli ultimi 5 anni, solo il governo guidato da Giuseppe Conte nel marzo 2020 aveva ottenuto un giudizio (appena) migliore. Di un solo punto: 71%. Ma erano giorni segnati dall’irruzione del Covid. Quando la “paura” suscitata dal nemico invisibile aveva accentuato e personalizzato la domanda di autorità, presso i cittadini. Che si erano stretti intorno a Conte. Nei mesi seguenti, insieme all’ inquietudine sociale, si è ridimensionato anche il sostegno nei suoi confronti. Per risalire dopo l’autunno, come il contagio. Ma la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio, avvenuta per scelta del Presidente della Repubblica, nello scorso febbraio, ha suscitato un consenso molto largo: 68%. Per ragioni che superano la “paura del virus” e riguardano, piuttosto, la “paura della crisi”. Economica e del mercato

I ”primi quattro partiti sono affiancati, a pochi punti di distanza”: ”davanti a tutti è ancora la Lega di Salvini con il 21,3%, scesa di un punto rispetto allo scorso marzo, ma di 13 rispetto alle europee del 2019”. ”Dietro alla Lega incontriamo il Pd con il 20,1%, risalito di quasi 3 punti dopo le dimissioni improvvise di Zingaretti”. ”Subito dietro al Pd, a meno di due punti di distanza”, c’è Fdi che,rispetto alle europee ha quasi triplicato i consensi, superando M5S, sceso al 17,7%”.