Gli effetti sui sondaggi della figuraccia di Salvini in Polonia

Quella figuraccia internazionale ha prodotto una serie infinita di polemiche e ironie (anche se è sempre molto difficile utilizzare questo termine parlando di una guerra in atto). Ma la politica – in termini di consenso – è fatta anche di questo e a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ed è quanto si evince dai sondaggi politici di oggi, quelli realizzati nel corso della settimana successiva alla figura barbina fatta da Matteo Salvini in Polonia.

Sondaggi politici oggi, il crollo di Salvini dopo la figuraccia in Polonia

Il riferimento, ovviamente, è a quanto avvenuto lo scorso mercoledì (9 marzo) tra il leader del Carroccio e il sindaco della città polacca di Przemyśl, la città al confine con l’Ucraina. Il primo cittadino aveva, infatti, consegnato al segretario della Lega quella famosa maglietta indossata da Salvini (solo qualche anno prima) al Parlamento Europeo – nell’Aula di Strasburgo – e anche durante le sue visite in Russia. Un gesto che ha avuto una eco mediatica non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E anche in sondaggi politici oggi confermano la portata di questa figuraccia epocale. Secondo l’ultima rilevazione fatta da SWG per il Tg di La7, la Lega ha perso lo 0,8% nelle intenzioni di voto degli italiani (scendendo al 16,2%). Le posizioni ondivaghe (tra il passato e il presente) di Salvini su Putin – e la Russia – stanno facendo pagare il conto al Carroccio.

Cresce ancora – anche rosicchiando parte della perdita di consensi della Lega – Fratelli d’Italia che si conferma primo partito andando a sfiorare il 22%. Ma nel computo totale, la coalizione di Centrodestra perde punti (in calo, seppur di poco, anche Forza Italia). Il Partito Democratico cresce di poco (dello 0,1%) rimanendo stabile rispetto all’ultima rilevazione della scorsa settimana, mentre il MoVimento 5 Stelle, dopo settimane di caduta libera, rialza la testa tornando al 13%.