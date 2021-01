Sondaggi politici: che governo vogliono gli italiani?

Oggi Conte sale al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Secondo i sondaggi di SWg per Tgla7 che tipo di governo vorrebbero gli italiani se si andasse a elezioni oggi?

Oggi Conte sale al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Secondo i sondaggi di SWg per Tgla7 che tipo di governo vorrebbero gli italiani se si andasse a elezioni oggi? La platea degli intervistati si divide praticamente in due tra chi preferirebbe un governo di centrodestra e chi vorrebbe un esecutivo con una maggioranza simile a quella attuale:

Ma all’ipotesi elezioni gran parte delle persone consultate preferirebbe continuare la legislatura anche con un governo di minoranza. La crisi di governo è una questione che non ha compreso praticamente nessuno.

Sul fronte delle intenzioni di voto non giova ai partiti presenti nell’attuale governo il tira e molla di questi giorni. Il Partito Democratico cede mezzo punto percentuale mentre il Movimento 5 Stelle subisce perdite più contenute scendendo dello 0,1%. Ad avvantaggiarsene è la Lega di Matteo Salvini che fa un balzo superiore al punto percentuale passando dal 22,3 della passata settimana al 23,5 attuale anche a spese della “sorella d’Italia” Giorgia Meloni che, dopo molte settimane a questa parte, scende e perde lo 0,2%.

E Renzi? Dopo che le passate rilevazioni non sembravano averlo premiato per aver innescato la crisi ora Italia Viva recupera qualcosa ritornando sulla soglia del 3%. A farne le spese è Azione di Carlo Calenda che perde la stessa percentuale di consenso guadagnata dal senatore di Rignano.

La situazione politica appare nebulosa ed estremamente frammentata. Entro 48 ore sapremo se c’è la possibilità che la legislatura abbia un futuro o meno. In gioco c’è il Recovery Plan, la campagna vaccinale e, non ultima, l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Che in caso di una vittoria del centrodestra alle urne potrebbe essere Silvio Berlusconi.