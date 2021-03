Sondaggi politici oggi: M5S avanti con Conte leader

Ieri i sondaggi Index per Piazzapulita hanno confermato ancora una volta che Giuseppe Conte leader del M5S porterebber in alto il Movimento, sempre a detrimento del Partito Democratico. La differenza con le altre rilevazioni consiste nel fatto che comunque la Lega staccherebbe i pentastellati di quasi cinque punti percentuali. Inoltre il PD sarebbe meno penalizzato, affiancando i 5 Stelle nei consensi degli intervistati: 18,2% e 17,1%, le percenuali che avrebbero nelle intenzioni di voto degli italiani.

Diversa è la situazione con la realtà attuale: i sondaggi Index fotografano una situazione poco mossa, con la Lega al 23,4%, in aumento rispetto a sette giorni fa di un decimo di punto percentuale, esattamente come il Partito Democratico. Anche Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia si spostano di meno di mezzo punto: 0,3% in più per il M5S e in meno per il partito guidato da Giorgia Meloni.

Sondaggi politici: come Conte mette in difficoltà la Lega se diventa leader M5S

Le rilevazioni di Cartabianca evidenziano come con Conte leader il M5S salirebbe nelle intenzioni di voto degli italiani di 7,4 punti percentuali per arrivare al 21,2%, mentre la Lega perderebbe più di un punto per attestarsi al 22,9%. Come già registrato dal sondaggio di Tgla7 però è il Partito Democratico la forza politica che si troverebbe più in difficoltà: il 5% dei suoi elettori si sposterebbe a favore del Movimento. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni invece secondo i sondaggi EMG non subirebbe contrccolpi. Inoltr Forza Italia calerebbe dell’1,3% . Stabili Italia Viva e Azione che oscillerebbero in negativo rispettivamente dello 0,1 e dello 0,2%.



Per quanto riguarda invece la popolarità dei leader secondo i sondaggi EMG la fiducia granitica in Mario Draghi subisce un piccolo assestamento in negativo scendendo dal 63% al 61%, mentre Conte sale di un punto percenutale. Stabili gli altri leader politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che seguono i primi due in classifica.

Sondaggi politici: effetto Conte, il M5S affianca la Lega (a spese del PD)

I sondaggi politici di SWG per Tgla7 rivelano quale sarebbe l’effetto che avrebbe Conte come leader del Movimento 5 Stelle se si andasse a votare oggi. Si tratterebbe di un terremoto che smuoverebbe gli equilibri finora praticamente immutati tra i vari partiti. Con Conte a capo del Movimento i pentastellati risalirebbero di un 6,2% rispetto agli attuali consensi, arrivando a un passo dalla Lega di Matteo Salvini: 22% il M5S, 22,3% il Carroccio. Tutti le forze politiche cederebbero qualcosa, compreso il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ma sarebbe il Partito Democratico a subire una vera e propria emorragia di consensi con una perdita netta di 4,3 punti percentuali che lo farebbe scendere al quarto posto, dopo FdI. Chiaramente non è detto che l’effetto Conte duri fino alle prossime elezioni, che del resto non sono neanche all’orizzonte. Ma è un segnale importante per i futuri equilibri politici, anche per quanto riguarda l’azione del governo Draghi.