Sondaggi politici: una settimana dopo il voto, il Terzo Polo sorpassa Lega e Forza Italia

Continua l’ascesa nei consensi di Fratelli d’Italia, mentre prosegue – come da previsioni – il crollo verticale del Partito Democratico. Una settimana dopo il voto per le Politiche, i sondaggi politici di oggi hanno visto dei piccolo grandi scossoni nella percezione dell’elettorato chiamato alle urne solamente 9 giorni fa. Giorgia Meloni continua a veleggiare perso l’alto, facendo il vuoto rispetto al secondo partito (il PD). Da registrare ci sono il balzo in avanti del MoVimento 5 Stelle e l’ascesa del Terzo Polo che ha superato, nelle intenzioni di voto, sia la Lega che Forza Italia.

Sondaggi politici oggi, la situazione una settimana dopo il voto

L’immagine immortalata dalla fotografia scattata da SWG per il Tg di la7 è piuttosto emblematica. Fratelli d’Italia ha guadagnato, rispetto al risultato delle urne (si fa riferimento ai dati ufficiali della Camera dei deputati), lo 0,8% portandosi a quota 26,08%. Il Partito Democratico, al centro di grandi manovre e in attesa del Congresso (previsto per l’inizio del 2023) per la nomina del nuovo Segretario, perde un punto netto scendendo al 18,1%. E si fa sempre più pressante l’ombra del MoVimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte, secondo i sondaggi politici oggi, è quello che cresce di più (+1,1% rispetto alle elezioni), toccando quota 16,5 punti percentuali. Bene il Terzo Polo che guadagna mezzo punto percentuale, sorpassando Lega (-0,6%) e Forza Italia (-0,5%).

Poi ci sono gli altri partiti. In crescita sia Verdi/Sinistra Italiana (al 4%) e +Europa (che alle elezioni non ha superato la soglia di sbarramento). Così come Italexit di Gianluigi Paragone, rimasta fuori dalla contesa con uno scarso risultato alle Politiche.

