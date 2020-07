Il sondaggio Bidimedia: la Lega in calo, il PD in crescita

Un sondaggio di Bidimedia del 4 luglio dice che la Lega è in calo dello 0,6% al 26,6% mentre il Partito Democratico è al 21,4% (in crescita della stessa percentuale) mentre cala il MoVimento 5 Stelle (-0,3% al 15%) e cresce dello 0,7% (più di tutti) Fratelli d’Italia al 14,1%. Stabile Italia Viva di Renzi al 3,5%, scende Leu al 2,6% (-0,2%), mentre Azione di Calenda registra un lieve incremento dello 0,1% raggiungendo il 2,6%.





Secondo lo stesso sondaggio una “Lista Conte” alle prossime elezioni porterebbe a casa il 10% attingendo voti soprattutto da PD e M5S e, in minima parte, da Italia Viva e Forza Italia.

La fiducia nel governo Conte è attualmente al 46% mentre prevalgono coloro che ne hanno poca o nessuna.

Il sondaggio ha movimentato la giornata politica grazie a un tweet di Andrea Orlando che voleva difendere Zingaretti: “Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega”, ha twittato l’ex ministro, “ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali”. Pronta la replica del deputato dem Matteo Orfini: “Peccato però che per rincorrere Salvini chiudiamo i porti e sequestriamo le persone in mare esattamente come lui”, ha twittato. Il leader di Azione, Carlo Calenda, da parte sua, ha ribattuto di non aver mai fatto scissioni: “Me ne sono andato da solo perche’ ritenevo l’alleanza con i 5S mortale per i riformisti. Era la posizione unanime del Pd. Votata negli organi e confermata nella prima relazione di Zingaretti. Vi siete scissi voi dalle vostre promesse e dai vostri valori”. Ironico un altro dem, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “Pensa il Psi: se nel ’21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest’ora dove stava…”.