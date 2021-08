Papeete, green pass, il ritorno al grande classico degli sbarchi dei migranti: niente è stato efficace per la Lega di Salvini che secondo i sondaggi politici di SWG per TgLa7 non riesce più a superare Fratelli d’Italia

Papeete, green pass, il ritorno al grande classico degli sbarchi dei migranti: niente è stato efficace per la Lega di Salvini che secondo i sondaggi politici di SWG per TgLa7 non riesce più a superare Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici oggi: la Lega ormai è cronicamente seconda

A guardare i dati il Carroccio non ha avuto una settimana negativa. Anzi, rispetto a sette giorni fa la forza politica del “Capitano” cresce dello 0.3%. Ma FdI fa altrettanto vanificando gli sforzi di Salvini che le sta tentando tutte per riconquistare elettori. E così il partito di Giorgia Meloni questa settimana si attesta al 20.6% contro il 20,3 della Lega. Il trend è positivo anche per il Partito Democratico che sale al 19% con una crescita di due decimi di punto percentuale. Discorso diverso per i 5 STelle. Il Movimento soffre anche per il pasticcio della riforma Cartabia che secondo la base è stata una disfatta. E il risultato è l’inversione di tendenza che, dopo la pace Grillo-Conte, stava portando i pentastellati a risalire la china che li ha portati a essere il quarto partito: il M5S perde lo 0,3% e si ferma al 15,5. Forza Italia non ripete il risultato in crescita dell’ultima settimana e si posiziona al 6,8% con una perdita dello 0,3.

Per quanto riguarda gli altri partiti settimana poco mossa per Azione di Carlo Calenda che conquista un decimo di punto percentuale. Situazione simile a quella di Italia Viva e MDP Articolo 1 che oscillano, anche se in negativo, con lo stesso dato.