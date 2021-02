Sondaggi politici: quanto piace Mario Draghi (e a chi)

Popolarità in netta ascesa di Mario Draghi. I sondaggi indicano a sorpresa che anche gli elettori di Fratelli d’Italia per il 64% sono favorevoli alla scelta fatta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nando Pagnoncelli sul Corriere oggi propone un sondaggio sulla popolarità in ascesa di Mario Draghi. Le rilevazioni indicano a sorpresa che anche gli elettori di Fratelli d’Italia per il 64% sono favorevoli alla scelta fatta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha affidato l’incarico di presidente del Consiglio all’ex BCE. Per quanto riguarda la durata del neonato governo, il 40% degli intervistati si augura arrivi a fine legislatura. Se però si analizzano le risposte al quesito relative agli elettori di centrodestra il feedback è meno netto. Aumenta la percentuale di chi spera che l’esecutivo Draghi duri pochi mesi, al massimo fino alla rielezione del Capo dello Stato:

oggi il 62% degli italiani esprime un giudizio positivo e la differenza tra favorevoli e contrari (38%) è cresciuta del 6% rispetto alla scorsa settimana. L’indice di gradimento, calcolato escludendo coloro che non si esprimono (14%), si attesta a 72. Nel novembre del 2011 il governo Monti riscosse un gradimento analogo (indice 73), ma allora l’esecutivo uscente presieduto da Berlusconi risultava decisamente meno apprezzato (indice 28) rispetto al Conte2(indice 51). Il consenso per l’incarico a Draghi raggiunge i valori più elevati tra gli elettori di Forza Italia (87%), del Pd (85%) e delle forze minori del centrosinistra (79%). Da notare che anche tra gli elettori di Fratelli d’Italia prevale nettamente il gradimento per la scelta (64%). La crescita più elevata dell’ultima settimana si è registrata tra gli elettori della Lega (+11%) e di Forza Italia (+9%)

Un analisi simile era stata proposta da Pagnoncelli anche a Dimartedì: il trend della popolarità acquisita in questo breve periodo dall’ex BCE indicava che il 67% è soddisfatto della scelta di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo:

Per quanto riguarda cosa ne pensano gli italiani di come possa funzionare un governo con una maggioranza così eterogenea, con quasi tutti i partiti dentro è un altro paio di maniche. I sì e i no sono a distanza molto più ravvicinata: