Sondaggi: 6 italiani su 10 dicono sì a Draghi

Quanta fiducia hanno gli italiani in Mario Draghi e nel suo nascituro governo? I sondaggi di Euromedia Research per La Stampa confermano che la popolarità di SuperMario è in rapida ascesa. Non solo tra gli elettori dei partiti che faranno parte della prossima maggioranza ma anche, a sorpresa, tra gli intervistati che si sono manifestati come sostenitori di Fratelli d’Italia:

L’ex presidente della Bce è stato spesso chiamato in causa soprattutto nei momenti di difficoltà del Paese, tuttavia l’indice di fiducia in quei momenti pre-crisi (10 novembre 2020 33,8%) ha sempre offerto percentuali relativamente contenute. In quei passaggi, sicuramente delicati, la fiducia degli italiani era ancora concentrata sul governo Conte che si attestava tra il 37% e il 38% e sullo stesso Giuseppe Conte con il 42, 5%. Con il montare della crisi anche l’indice di fiducia di Mario Draghi è cresciuto in maniera proporzionale fino ad arrivare al 62% nella rilevazione del 5 febbraio e chissà quali potranno essere ancora gli sviluppi di questa crescita. Il riconoscimento attuale nei suoi confronti è trasversale con percentuali massime tra gli elettori di tutti i partiti, anche per Fratelli d’Italia; solo i 5 Stelle si attestano intorno a valori 18 punti al di sotto della media nazionale.

Un trend positivo quello della popolarità di Draghi che del resto aveva fotografato anche Pagnoncelli nelle rilevazioni mostrate a DiMartedì: ad esempio se solo una settimana fa tra Conte e Draghi era un testa a testa martedì invece i sondaggi registravano un calo di popolarità di Giuseppe Conte rispetto a Mario Draghi come “presidente del Consiglio preferito” dagli italiani; sette giorni fa l’ex capo della BCE che aveva l’appoggio del 41% degli intervistati contro il 39% dell’Avvocato del Popolo. Ora invece SuperMario è sostenuto dal 52% dei consensi, contro l’appena 29% dell’ex premier giallorosso.

Un trend quello della popolarità acquisita in questo breve periodo dall’ex BCE che viene confermato anche dalla domanda secca: il 67% è soddisfatto della scelta di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo: