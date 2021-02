Sondaggi: sic transit gloria Conte

Solo una settimana fa era un testa a testa: questa volta invece i sondaggi di Nando Pagnoncelli per Dimartedì registrano un calo di popolarità di Giuseppe Conte rispetto a Mario Draghi come “presidente del Consiglio preferito” dagli italiani

Solo una settimana fa era un testa a testa: questa volta invece i sondaggi di Nando Pagnoncelli per Dimartedì registrano un calo di popolarità di Giuseppe Conte rispetto a Mario Draghi come “presidente del Consiglio preferito” dagli italiani; sette giorni fa l’ex capo della BCE che aveva l’appoggio del 41% degli intervistati contro il 39% dell’Avvocato del Popolo. Ora invece SuperMario è sostenuto dal 52% dei consensi, contro l’appena 29% dell’ex premier giallorosso.

Un trend quello della popolarità acquisita in questo breve periodo dall’ex BCE che viene confermato anche dalla domanda secca: il 67% è soddisfatto della scelta di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo:

Per quanto riguarda cosa ne pensano gli italiani di come possa funzionare un governo con una maggioranza così eterogenea, con quasi tutti i partiti dentro è un altro paio di maniche. I sì e i no sono a distanza molto più ravvicinata:

Infatti quando la rilevazione verte sulla domanda “Di chi si può fidare di più Draghi?” la percentuale degli indecisi è quella preponderante. E a sorpresa Berlusconi è ritenuto più affidabile di Salvini:

Non è un caso. Per la maggior parte degli intervistati la mossa del leader della Lega è frutto di opportunismo politico: indica questa risposta ben il 57%

In ogni caso nessun leader politico esce nettamente vincitore dalla crisi. Renzi è quasi appaiato a Salvini e comunque la forbice è strettissima per tutti: