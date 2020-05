Sondaggi Demos, il crollo della fiducia in Giorgia Meloni

I sondaggi Demos & PI illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica dicono che è in calo la fiducia complessiva nel governo che rimane comunque al di sopra della soglia del 60%, ma ci sono smottamenti anche nella fiducia dei leader. È significativo che i risultati arrivino a una settimana dall’annuncio del DPCM 26 aprile (quello sulla fase 2 con il pasticcio dei congiunti) mentre i due mesi di lockdown cominciano a farsi sentire. E mentre ieri finalmente il governo ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le FAQ interpretative, nelle stime elettorali la Lega è ancora in calo al 26,6% e si accorcia la forbice di consensi che la separa dal Partito Democratico, oggi arrivato al 21,8% mentre anche il MoVimento 5 Stelle cresce di quasi due punti percentuali. In crescita di uno 0,1% anche Fratelli d’Italia ma è più significativa quella di Forza Italia (+0.3%) all’interno del centrodestra.

Italia Viva intanto arranca e continua a scendere al 2,2%. Poi c’è la questione del gradimento dei leader. Spiega Ilvo Diamanti:

La fiducia verso i leader precisa queste tendenze. Conferma la posizione del premier, Conte. In calo di non pochi punti: 7. Ma ancora saldamente davanti a tutti, con il 64% di valutazioni positive. Seguito dal governatore del Veneto, Luca Zaia, oltre il 50%. Ma, soprattutto, molto avanti rispetto a Matteo Salvini, il “capo” del suo partito. Il quale scende al 37%: quasi 10 punti in meno, in un mese. Così si allinea ad Attilio Fontana, governatore della Lombardia. La “sua” regione. Come Salvini rammenta e ripete spesso, nelle ultime settimane. Con due conseguenze, forse non del tutto intenzionali: ri-dimensionare Fontana e mettere fra parentesi l’identità “nazionale” della sua Lega…