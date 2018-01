Sondaggi, M5S promosso in economia

Un sondaggio Ipsos condotto alla vigilia delle elezioni politiche 2018 e realizzato per il libro Dieci cose da sapere sull’economia italiana (prima che sia troppo tardi) di Alan Friedman di cui parla oggi La Stampa ci rivela che il MoVimento 5 Stelle è considerato il partito più adatto a gestire l’economia del Paese secondo gli italiani. E questo conferma il motto “il pesce puzza dalla testa”:

E se a questo sommiamo la percentuale di quanti non hanno saputo rispondere, risulta che quattro italiani su dieci non sanno a chi delegare la gestione dell’economia o ritengono che nessuno tra i partiti proposti sia in grado di farlo. Il sondaggio mostra inoltre come gli italiani dichiarino di considerare la competenza in materia economica un fattore molto importante nella scelta del leader cui affidare il proprio voto: ben il 43% degli intervistati si è detto molto attento alla preparazione dei politici. Ma talvolta la logica viene meno e l’istinto e le preferenze personali prendono il sopravvento sull’oggettività dei fatti.