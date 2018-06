Sondaggi, Lega al 31%

Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera racconta che non era mai successo che un partito raddoppiasse i propri consensi a quattro mesi dalle elezioni. Eppure la Lega oggi arriva al 31% nella rilevazione di IPSOS pubblicata sul quotidiano: il sondaggista sostiene che non si tratta più del classico effetto bandwagon, che si potrebbe tradurre con il salto sul carro del vincitore (virtuale). Ma di qualcosa di più che riguarda il partito di Salvini e quello di Di Maio: uno cresce, l’altro cala anche se mantiene comunque percentuali ragguardevoli (29,8%) che permettono all’alleanza di governo di ottenere risultati-monstre di consenso e che dipendono dal fatto che sì, la Lega “ruba” voti ai 5 Stelle, ma intanto loro continuano a portarne a casa altri che provengono da altri schieramenti reggendo così all’urto del protagonismo di Salvini. La Lega, a sua volta, registra una crescita che per il 10% è composta da elettori del M5S che hanno deciso di passare a Salvini, mentre la transumanza da Forza Italia si era già compiuta (18%).

Intanto tre elettori M5S su quattro confermerebbero il loro voto ad oggi; i delusi dai grillini propendono per l’astensione o per passare alla Lega; solo l’1% si è nel frattempo convinto a votare l’antagonista principale, ovvero il Partito Democratico. Meno di un elettore su due voterebbe oggi Forza Italia, mentre il Partito Democratico può contare su un’alta fedeltà dei suoi elettori ma non convince gli altri elettori a votarlo nonostante la presenza del “governo più a destra della storia repubblicana”. Un risultato che riflette una crisi imponente che la sua classe dirigente non sembra ancora aver trovato il modo di risolvere.