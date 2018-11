Sondaggi Lega-M5S: come Salvini si è mangiato i grillini

La Repubblica oggi ripercorre con la supermedia dei sondaggi Youtrend/AGI come si sono evolute le preferenze nei sondaggi tra MoVimento 5 Stelle e Lega a partire dal 4 marzo, ovvero da dopo la chiusura delle urne e la lunga e faticosa gestazione del governo gialloverde. Quello che si osserva nettamente è che negli otto mesi che sono passati Salvini ha prima superato e poi staccato nei sondaggi i grillini, che hanno avuto sin dal primo momento della nascita del governo gialloverde un’emorragia di voti netta e pesante, che si è avverata da settembre in poi. La Lega fino a un certo punto ha cannibalizzato i voti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, poi ha svuotato anche il campo (residuale) dei partitini alla sua destra e quindi ha cominciato a drenare consensi tra i grillini. Un’ascesa forse anche innescata dal fatto che Salvini è percepito come “nuovo” nonostante sia il politico più vecchio su piazza dopo Mattarella proprio perché ha legato il suo destino a quello del M5S. E se dovesse scioglierlo per costituire un nuovo governo con il vecchio centrodestra potrebbe perdere parte dei consensi guadagnati.

Spiega Claudio Tito che i sondaggi mostrano allora come la forza di Salvini sia quasi raddoppiata in sei mesi – sforando il tetto del 30 per cento dei consensi – e quella pentastellata sia sensibilmente calata. In politica i rapporti di forza non sono mai un elemento ignorabile per troppo tempo. E con le elezioni europee di maggio, potrebbe diventare lampante. Per di più il Carroccio, evitando tutti i provvedimenti di spesa e concentrandosi su immigrati e sicurezza ha incassato in termini di visibilità.