Sondaggi: la Lega in Toscana potrebbe vincere

Emanuele Lauria su Repubblica oggi riporta i risultati dei sondaggi dei partiti sulla Toscana segnalando che la regione è attualmente contendibile, cioè le chances di Susanna Ceccardi di vincere sono ancora tutte sul tavolo. O almeno questo dicono le rilevazioni del Partito Democratico:

Scaduto ieri il termine per la presentazione delle liste, comincia il salto senza rete dei giallorossi in una campagna elettorale difficilissima. I sondaggi che circolano nello staff di Zingaretti dicono che è una partita nella quale il Pd può al massimo pareggiare, che può finire con una sconfitta di misura o tramutarsi in una debacle. E questo per una serie di motivi, spiegati proprio dalle indagini demoscopiche fatte ad agosto. Le certezze più solide sono la vittoria dei governatori uscenti, Zaia e Toti, nelle due Regioni guidate dal centrodestra. Tecnè, nei sondaggi pubblicati il 7 agosto, accredita il leghista veneto di una percentuale attorno al 70 per cento e il collega ligure di un risultato fra il 51 e il 55.

Altrettanto certi non sono i successi dei candidati governatori del Pd nelle Regioni attualmente “rosse”. Vincenzo De Luca è favorito in Campania contro il forzista Stefano Caldoro, con un margine confortante se non decisivo (dagli 1,5 ai 9 punti) mentre la Toscana merita un discorso a parte. Fabrizio Masia, direttore generale di Emg Acqua, la ritiene “contendibile”: il dem Eugenio Giani è in vantaggio ma alla leghista Susanna Ceccardi non è precluso il raggiungimento del 40 per cento, soglia oltre la quale per la legge elettorale toscana scatta il ballottaggio. E poi ci sono Puglia e Marche, regioni nelle quali più forte, a parere degli esperti, si sentirà il peso della mancata intesa fra dem e grillini. Il dato di Michele Emiliano è oscillante: Emg e Tecné lo vedono in ritardo rispetto a Raffaele Fitto in un intervallo che va dagli uno ai sei punti ma altre rilevazioni lo danno invece lievemente davanti all’avversario di Fdi. Più netto (7-8 punti) il solco che divide il andidato di Fdi nelle Marche, Francesco Acquaroli, da quello del Pd, Maurizio Mangialardi.