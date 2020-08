Sondaggi: cosa c’è dietro il successo di Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia è l’unico partito che abbia fatto osservare una crescita significativa e costante dopo le elezioni politiche del 2018. Ilvio Diamanti oggi su Repubblica prova a spiegare le ragioni del suo successo:

Il punto di svolta avviene nel settembre 2019. Da quel momento, infatti, si assiste alla crescita elettorale dei Fd’I e, in parallelo, al calo progressivo – e sensibile – degli altri partiti. Soprattutto della Lega, caduta, da allora, di circa 10 punti. Così è possibile interpretare “l’ascesa” dei Fd’I, rilevata dai sondaggi, come riflesso e conseguenza della “discesa” subìta da FI e dalla Lega. Un’ipotesi confermata osservando il cambiamento del voto dichiarato dagli elettori di Centro-Destra alle Europee di un anno fa. Infatti, oggi sceglierebbe i FdI il 23% di coloro che nel 2019 avevano votato per FI – circa il 2%, calcolato su tutti gli elettori – e il 19% di quanti avevano votato per la Lega: oltre il 6% di tutti gli elettori

Il ruolo della leader, anzitutto. Giorgia Meloni , salita oltre il 40% del gradimento . Superata solo dal Premier, Giuseppe Conte, e da alcuni Presidenti di Regione. Ma davanti a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi. Insomma, i Fd’I e Giorgia Meloni oggi sono sicuramente il soggetto trainante del Centro-Destra. L’area politica dove si collocano i 3 quarti dei suoi elettori. Equamente distribuiti fra Centro-Destra e Destra. Peraltro, un po’ più a Destra rispetto alla base della Lega. Ma non di molto, visto che i 2 terzi degli elettori leghisti si definiscono anch’essi di quest’area. La “spinta propulsiva” dei Fd’I va, dunque, interpretata in base ai cambiamenti che hanno attraversato il Centro-Destra. Una chiave di lettura, al proposito, emerge dal confronto fra l’evoluzione dei consensi dei tre partiti di quest’area.

Fratelli d’Italia, spiega Diamanti, ha così occupato uno spazio liberato, anzitutto, dalla Lega.

Da Salvini. Che, ha trasformato la Lega da Partito del Nord a Partito Nazionale. Di Destra, come l’amica e alleata (anti)europea Marine Le Pen. In questo modo però la Lega ha perduto parte della propria identità storica. Allargando l’area di Destra. E favorendo coloro che in quell’area sono radicati. Da sempre. In modo esplicito e profondo. I Fd’I, in particolare. Un vero Partito Nazionale. E di Destra