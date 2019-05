Sondaggi, così il centrodestra ha la maggioranza assoluta

Se i risultati delle Europee potessero essere validi anche per l’elezione dei deputati, il centrodestra conquisterebbe la maggioranza assoluta sia nella versione completa (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) con 411 seggi, sia in quella «sovranista» (Lega e FdI) con 333 seggi. È il risultato della proiezione del voto europeo sui collegi della Camera elaborato dall’Istituto Cattaneo.

Queste in estrema sintesi le conclusioni di uno studio dell’Istituto Cattaneo definito “ipotetico” dai sui stessi autori, Marco Valbruzzi e Rinaldo Vignati perché, ad esempio, ignora il “tasso di astensionismo differenziale” tra le due votazioni. I due ricercatori hanno applicato ai collegi della Camera le percentuali del voto europeo immaginando due situazioni.

Nella prima il centrodestra si presenta nella formazione “classica” o a “tridente”. Per il centrosinistra e’ stata immaginata una formazione a due (Pd con +Europa) ed il M5s corre da solo senza possibilità di colazione o alleanza con altre liste di partito. In questo scenario il centrodestra avrebbe incassato ben 411 seggi (206 proporzionali, 205 nei collegi uninominali); il centrosinistra 122 seggi (107 proporzionali e 15 nei collegi uninominali), il Movimento 5 stelle 81 seggi (71 proporzionali e 10 uninominali).

In particolare il nord sarebbe quasi interamente del centrodestra con qualche piccolissima enclave di centrosinistra in Piemonte e Liguria. Netto predominio del centrodestra anche nelle Marche e nell’Umbria, mentre in Toscana ed Emilia Romagna i due blocchi se la giocherebbero alla pari. Dal Lazio in giù il centrodestra, si rileva ancora nello studio ‘ipotetico’ dell’Istituto Cattaneo, è largamente prevalente.

