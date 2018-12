L’SMS ai grillini “menefreghisti”

Il Fatto Quotidiano racconta che c’è maretta dalle parti della maggioranza di governo a causa delle troppe assenze nei voti decisivi per i provvedimenti dell’esecutivo. E allora ieri un sms è stato recapitato un messaggio dai toni inequivocabili:

Tanti assenti. Troppi assenti. Così sulla chat dei deputati 5Stelle è arrivato un messaggio piuttosto inequivocabile. Recita, più o meno: siamo di fronte a “numeri vergognosi”, il vostro “atteggiamento menefreghista” rischia ogni giorno“ di fare andare sotto la maggioranza”: “smettetela di pensare che la vostra assenza non abbia ripercussioni ”.

D’ora in poi, dunque, “in missione solo se strettamente necessario” e “sanzioni” per chi non giustifica le assenze. C’è poco da girarci intorno: ai piani alti, sono abbastanza nervosi. Il messaggio nella chat dei deputati è l’ultimo avviso a un gruppo che “non si tiene più”, per usare l’espressione di un fedelissimo di Luigi Di Maio.