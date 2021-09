Simone Bonzio è il nome del papà 41enne che si è gettato nei canali di Venezia per portare in salvo una bimba di otto anni caduta in acqua mentre giocava con le amichette. “Mai voltarsi dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno”, ha detto l’uomo dopo il gesto eroico. Ha racontato che il lancio è avvenuto per senso civico, o forse banalmente perché appassionato dell’arma dei carabinieri. Tutto da capire.

Bonzio era con il figlio di 11 anni, lo stava accompagnando a scuola per poi raggiungere l’ex consigliere comunale Giampaolo Gasperini, quello che ha definito essere come un padre. “Spesso mi ascolta, mi indirizza e mi appoggia”, ha detto il 41enne riferendosi all’aiuto che ha ricevuto in questo periodo in cui ha perso il lavoro.

Simone Bonzio, il 41enne disoccupato che ha rischiato la vita per salvare una bimba in acqua

L’uomo, racconta, si è accorto subito di quello che stava accadendo. Prima un tonfo, e poi un cerchietto per capelli in acqua. A pochi metri dal cerchietto, si legge sulle colonne de Il Corriere della Sera, una testa che faceva fatica a rimanere a galla. “Ieri c’era bassa marea e questo crea ancora più difficoltà — spiega — perché dai canali emerge la melma sottostante che intrappola le scarpe, forse la bambina non riusciva a muoversi”. E’ bastato questo a convincere Bonzio a lanciarsi per salvare la bimba. “Ti ammiro, hai avuto coraggio e non hai esitato un momento a farti avanti per soccorrere la piccola – ha commentato l’amico Giampaolo Gasperini -. Anche se stai passando un momento difficile per via del lavoro, hai conservato intatte generosità e spirito di servizio per il prossimo”. Bonzio è da tempo disoccupato e in questo momento storico trovare una nuova occupazione rappresenta una grande priorità, nulla però che posso impedirgli di compiere gesti eroici. Nelle prossime ore sarà ospite dell’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, che lo incontrerà a Ca’ Farsetti. “Ho un sogno nel cassetto — svela Simone Bonzio — che ho abbandonato per le tante difficoltà che comporta: vorrei aprire una piccola pescheria”