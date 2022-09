Berlusconi e Renzi su Tiktok: chi è più imbarazzante? | VIDEO

“Operazione giovani”: possiamo definirla così la corsa a Tik Tok che negli ultimi giorni vede come protagonisti i principali leader di partito in vista delle elezioni del 25 settembre. Video in primo piano, fare da “amiconi” e quel velo di simpatia che non guasta mai: questa è la ricetta perfetta dei filmati pubblicati dai politici sul social dei giovanissimi. Anche se spesso il risultato è, per usare un eufemismo, ai limiti del cringe. E oggi, dopo Carlo Calenda, hanno fatto il loro ingresso su Tik Tok anche Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Incredibile a dirsi, ma è proprio così.

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi sbarcano su Tik Tok: le loro parole

“Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok”, così ha esordito il non rodatissimo sui social Silvio Berlusconi nel suo primo video. “Su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent’anni. Soffro un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti…Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a FI e a me e vi riguardano da vicino”, ha spiegato il Cav. “Discuteremo del vostro futuro, vi racconterò di come voglio rendere l’Italia un Paese che possa dare nuove opportunità e deve realizzare i vostri sogni. A presto e ancora ciao. Su Tik Tok”, conclude il leader di Forza Italia ondeggiando curiosamente la testa a destra e a sinistra mentre nomina il social network. Un tentativo di strappare qualche sorriso? Forse, ma probabilmente non riuscitissimo.

La voglia di giovani deve aver fatto breccia anche nel cuore di Matteo Renzi, che è sbarcato su Tik Tok proprio oggi in contemporanea al Cav. Anche lui ha scelto un linguaggio giovanile e accattivante per conquistare le preferenze dei ragazzi. E anche lui sostiene di averlo fatto per “trovare nuovi modi di dialogare”. Il leader di Italia Viva ha detto: “Per molti di voi io sono un esperto di “First reaction shock” o di “Shish”, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Altri mi conoscono come ex presidente del Consiglio, il più giovane della storia repubblicana, ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, di Firenze. Altri magari non conoscono pagine che per me sono state fondamentali per la mia vita: essere stato arbitro di calcio o capo clan, non camorra, boyscout. Quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica. E se vi va, qui ci siamo”, ha concluso. Operazione giovani riuscita? Troppo presto per dirlo, quel che è certo è che, tra risate e perplessità, i ragazzi sembrano tutt’altro che colpiti.