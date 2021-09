Silvana De Mari è stata sospesa dall’ordine dei medici di Torino, la sua battaglia alla scienza priva di ogni fondamento le è costato momentaneamente il posto.

green pass per accompagnare i figli dentro la scuola. Non potete entrare nemmeno un minuto con la mascherina per accompagnare un seienne e soprattutto non potrete andare a prenderlo se si sente male. Non mandare i figli a scuola è l’unica soluzione — Silvana De Mari (@Silvana_demari) September 10, 2021

E’ tempo che la propaganda antiscientifica della dottoressa impegnata a Torino cessi.- La De Mari ha messo nel mirino tutte le decisioni prese dal governo, ora ci ha pensato l’ordine dei medici del capoluogo a ridimensionarla. Con lei sono stati 95 i medici sospesi, per loro la dicitura è chiara: “sospensione dal diritto di svolgere attività professionale implicante contatti interpersonali DL 44/2021”.

Silvana De Mari sospesa dall’ordine dei medici di Torino per non essersi vaccinata

Le teorie della dottoressa De Mari, che il dorso torinese di Repubblica individua come “prive di ogni fondamento scientifico”, erano accompagnate da altri 95 colleghi. Tra i destinatari del provvedimento si registrano 71 iscritti all’albo dei medici, 12 a quello degli odontoiatri e altri 12 a entrambi. L’ordine ha spiegato che la sospensione sarà valida per tutti i non vaccinati che non hanno saputo motivare la loro scelta.

L’ex dottoressa De Maris viene finalmente sospesa dall’Ordine. Da mesi divulga assurde e pericolose teorie “no-vax” (oltre ad aver più volte definito “i gay persone da curare”) anche dalle colonne di un quotidiano nazionale. Non può fare il medico.https://t.co/A7K8ujWiMc — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) September 15, 2021

“Non possono svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio Sars-Cov-2”, ha spiegato il presidente dell’ordine dei medici di Torino Guido Giustetto. “Dal punto di vista disciplinare — continua il presidente — si potrebbe configurare la violazione di almeno sei diversi articoli del codice di deontologia medica. Per questo stiamo considerando di attivare per ciascuno gli approfondimenti necessari. Prenderemo una decisione la prossima settimana”