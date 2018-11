I 75mila euro alla Lega prima dell’emendamento sulle sigarette elettroniche

La Vaporart, uno dei principali operatori italiani del settore dei liquidi per sigarette elettroniche, ha versato 75mila euro nelle casse della Lega. Che ha poi presentato un emendamento per condonare i 180 milioni di tasse non pagate dal settore dopo l’equiparazione ai tabacchi giudicata corretta dalla Corte Costituzionale. Mentre un altro del relatore Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze al Senato, abbatte le tasse per il futuro. Scrive oggi La Stampa:

A confermare il versamento alla Lega è Gianluca Giorgetti, che con il fratello Stefano controlla Vaporart. Giorgetti da tre versioni diverse: «Impossibile, non abbiamo dato assolutamente niente» e subito dopo si corregge: «Sì, abbiamo contribuito ma non con quella entità» e al terzo tentativo si arrende:«L’abbiamo girato ovviamente al partito e siamo stati sotto la soglia di legge di 100mila euro». I soldi sono tanti, ma la Vaporart ha 12 milioni di fatturato e i bilanci in utile. Ha anche oltre due milioni di debiti tributari che, con il condono, diventerebbero magicamente quasi tutti utile netto.Confermando di aver incontrato personalmente Matteo Salvini in più occasioni: al quartier generale di Milano, al raduno annuale di Pontida e pure a Roma.

Gianluca Paolucci e Michele Sasso spiegano che l’autore dell’emendamento al decreto milleproroghe è Stefano Candiani: