Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano in un’intervista a La Stampa ha avvertito del rischio di una quarta ondata dell’epidemia di COVID-19. Per questo è importante procedere velocemente con le vaccinazioni.

“Se va bene ne usciremo a Natale, ci può essere una quarta ondata”: l’avvertimento di Mantovani

Spiega Alberto Mantovani:

Potrà esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti?

«Sì, non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia. Solidarietà e sicurezza camminano insieme. L’associazione Medici con l’Africa, che sostengo, si occupa di portare i vaccini a tutti». Secondo lei quando ne usciremo veramente?

«Quando avremo affrontato tutti i problemi di cui abbiamo parlato. Se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L’estatepotrebbeessere una tregua, ma senza le illusioni dell’anno scorso».

Il professor Mantovani ha anche detto che “il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante inglese è più infettiva, ma aumenta anche la mortalita’ dal 30 al 60 per cento. Oltre a contagiare di più uccide maggiormente e per questo bisogna vaccinare in fretta”. Facendo anche una considerazione su Astrazeneca: “Già a novembre dai primi studi pubblicati si capiva che dava una buona risposta negli over 65. Poi nelle sperimentazioni cliniche il numero di anziani è stato relativamente basso. L’Ema lo ha autorizzato comunque per tutti, mentre Germania e Italia sono state più conservative” ma in UK “su 25 milioni di vaccinati ci sono stati 30 casi per Oxford e 38 per Pfizer, tutte tromboembolie al momento non collegabili ai vaccini” tanto che “con le dovute proporzioni i casi avversi europei equivalgono gli inglesi, dunque la spiegazione è sociologica o politica”.