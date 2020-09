“Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro”: la figuraccia del comune di Ferrara

L’intenzione era buona, ma quello che voleva essere un post di condanna nei confronti di chi crede che una donna che beve sia in parte responsabile di un eventuale stupro si è trasformato in un boomerang per il Comune di Ferrara, che aveva condiviso un’immagine realizzata nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’Onu. E alla fine, alla luce dei numerosi commenti sdegnati da parte degli utenti, l’amministrazione ha deciso di rimuovere il post dalla propria pagina Instagram e di sostituirlo con un altro in cui precisa la propria posizione sull’argomento, specificando che “condanna ogni forma di violenza contro le donne”. Nel post ‘incriminato’, che fa parte di una campagna a cui partecipano anche Legacoop Estense e la Regione (i cui loghi compaiono nell’immagine), è riportata, tra virgolette, la frase “Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro”. Nella didascalia, invece, si legge “L’assunzione di alcol e droghe ti rende in parte responsabile dello stupro che hai subito”, seguita da una ‘x’ rossa e dalla frase “Lo pensa il 15% degli italiani”. Infine, nella didascalia si precisa che “questo dato, come tanti altri, è stato rilasciato dall’Istituto di statistica sulla percezione dei ruoli di genere e sull’immagine sociale della violenza sessuale”, per poi concludere con gli hashtag #ferrarafair2030 e #nellenostremani. Nel post, spiega poi il Comune, c’era un link allo studio Istat, ma dato che “nelle didascalie su Instagram i link non si possono mettere, il collegamento al sito era visibile solo nella versione del post condivisa su Facebook”, a sua volta rimossa e sostituita. Questo ha fatto sì che il messaggio del post- che “non è stato realizzato da noi, ma solo condiviso”, precisa l’amministrazione- risultasse ancora più ambiguo, vista l’assenza di una condanna esplicita della frase su alcol e stupro.

Poi è stato pubblicato, sia su Facebook che su Instagram, un nuovo post decisamente più chiaro. Ora, infatti, nell’immagine si legge “Istat: ‘Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro’. Lo pensa il 15% degli italiani”, seguito dalla frase “Il Comune di Ferrara condanna ogni forma di violenza contro le donne”. Nella didascalia, invece, l’amministrazione spiega che “il post precedente riportava in virgolettato una frase che, secondo l’Istat, come specificato nel testo accompagnato all’immagine, purtroppo pensa il 15% degli italiani”, aggiungendo che, visto che “a fronte di questo contenuto tanti di voi hanno provato la reazione piu’ giusta e sana”, vale a dire “rabbia, vogliamo chiarire una volta in più, per non lasciare spazio a dubbi, che il Comune di Ferrara condanna ogni forma di violenza contro le donne”