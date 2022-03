“La verità è che Putin sta distruggendo vite per la sua ambizione”: il messaggio di Schwarzenegger ai russi | VIDEO

Dopo essersi esposto sull’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill, Arnold Scwarzenegger dal suo studio parla ai russi e dice la sua sulla guerra di Putin in Ucraina, in un video di 9 minuti caricato sui suoi profili social con i sottotitoli in inglese e in cirillico. L’ex attore e governatore dello stato della California introduce il discorso parlando del perché “ama” il popolo russo, dopo essere rimasto ispirato a 14 anni da un campione di sollevamento pesi, Jurij Petrovič Vlasov: teneva il suo poster in camera nonostante il padre – tedesco che aveva combattuto a Leningrado – non fosse d’accordo.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

“Putin sta distruggendo giovani vite per la sua ambizione”: il messaggio di Schwarzenegger al popolo russo

Si rivolge direttamente ai cittadini all’ombra del Cremlino, ritenendo sia suo dovere spiegare loro cosa sta accadendo, visto il controllo capillare delle informazioni in Russia. “A nessuno piace sentirsi dire qualcosa di critico sul proprio governo, lo capisco, ma da un amico di lunga data del popolo russo come mi considero, spero che mi starete ad ascoltare”. Si riferisce a quanti sono scesi in piazza per protestare contro la guerra chiamandoli “eroi”. “So che il vostro capo (Putin, ndr) vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina. Ma non è vero. Il presidente ucraino è ebreo i cui zii sono stati uccisi dai nazisti. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra, né i nazisti”. “Questa non è la guerra dei russi“, aggiunge. A Vladimir Putin dice: “Tu hai iniziato questa guerra, tu la stai guidando, tu puoi fermarla”. “Colpire l’Ucraina è come colpire un fratello o una sorella”, aggiunge, ricordando come ci siano 13 milioni di famiglie russe con parenti oltre il confine.