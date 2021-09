Schilirò da Giletti dice cose ancora più gravi che in piazza | VIDEO

Era in piazza, anzi sul palco, durante la manifestazione dei no Green Pass a Roma per noi. Lo ha detto Nunzia Alessandra Schilirò, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena. La vicequestore, finita nel mirino delle polemiche (e delle indagini interne alla Polizia), ha ribadito la sua posizione anche negli studi di La7. Lo ha fatto, però, infarcendo il suo discorso con bufale già smentite in passato, ma che sono alla base di chi continua a protestare contro la certificazione verde parlando di illegittimità e anti-costituzionalità.

Schilirò da Giletti dice cose ancora più gravi che in piazza

Rispondendo alla domanda sul perché la vicequestore ritenga illegittima la certificazione verde, Nunzia Alessandra Schilirò ha detto: “A parte che vìola la dichiarazione universale dei diritti umani, vìola la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vìola l’articolo 36 del decreto istitutivo del Green Pass a livello europeo che dice che il Green Pass non può essere mai uno strumento di discriminazione”. Poi prosegue. “Quindi, al di là di tutto questo, c’è un motivo che mi sta particolarmente a cuore: il Green Pass vìola la nostra Costituzione. E io ho giurato sulla Costituzione, quindi per me non era soltanto un diritto essere lì (fa riferimento alla sua partecipazione alla manifestazione contro la certificazione verde a Roma, ndr). Io non esercitavo solamente i miei diritti della Costituzione, ma anche un dovere”.

Ma no, non era un “dovere” per lei essere lì su quel palco. Per tanti motivi: il primo riguarda proprio il famoso “articolo 36” che, oltre a non essere uno dei punti fondamentali di quel decreto istitutivo, dice ben altro. Innanzitutto, come detto, non è una norma ma fa parte dei “considerando” inseriti all’interno del decreto (per capire di cosa si parla basta leggere il testo e la ricostruzione fatta da Pagella Politica nelle scorse settimane). Per quel che riguarda la mozione di incostituzionalità: sarà la Consulta a esprimersi, ma al momento si tratta di una legge che – proprio per aver giurato sulla Costituzione – deve esser fatta applicare proprio dalle forze dell’ordine, senza presupposti ideologici. Insomma, negli studi di La7 la vicequestore Schilirò ha detto cose ancora più gravi rispetto a quanto dichiarato nella piazza romana.

