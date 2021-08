Quello che Daniela Santanché dimentica di dire su Fauci e i vaccinati contagiosi | VIDEO

Nel corso della puntata di ieri sera di Stasera Italia la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè è tornata sulle parole di Anthony Fauci, il consulente sanitario della Casa Bianca. Nelle scorse settimane il professore statunitense aveva spiegato in maniera piuttosto chiara che il vaccino non fermerà i contagi da Coronavirus, allo stesso tempo aveva evidenziato come l’infezione sui vaccinati fosse molto meno dannosa e che i problemi più gravi ad oggi sono tutti certificati sui non vaccinati.

#Pfizer e #Moderna hanno aumentato il prezzo dei vaccini, #Fauci ci dice che anche i vaccinati possono contagiare. Con il #COVID19 ci toccherà convivere a lungo#StaseraItalia pic.twitter.com/CKIOJSaQbo — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 2, 2021

Un messaggio che era parso fin da subito troppo pericoloso, per via dell’onestà intellettuale richiesta perché si dia il giusto il valore a quello che il medico aveva detto. Ma la Santanché non ha detto tutto. Fauci infatti aveva anche aggiunto: “Le persone vaccinate, se vengono infettate, possono trasmetterla ad altre persone. Questo non è un evento comune. Quindi non voglio che la gente pensi che tutti i tipi di persone vaccinate stiano trasmettendo il virus. No, è un evento molto insolito e raro, ma si può verificare”

Santanchè sui vaccini cita Fauci e strizza l’occhio ai no vax. Ecco l’ascesa di Fratelli d’Italia

La posizione del partito si Giorgia Meloni da settimane è ormai chiara, ha strizzato l’occhio senza nascondersi: punta all’elettorato di protesta, i no-vax o i no-green pass. Poco cambia, per lei tutti i contestatori delle politiche del governo sono potenziali elettori. Il dispiacere, tutto istituzionale, è quello di essere costretti a leggere affermazioni scientifiche sacrificate sull’altare della campagna elettorale che verrà. Il Professor Fauci aveva ben chiarito che il suo era un invito alla vaccinazione per evitare che la variante Delta mietesse più vittime del virus tradizionale, ma nulla. Il mistero sui cicli di vaccinazione dei leader nazionalisti, poi il revisionismo storico rispetto alle posizioni del passato. A destra sono già in campagna elettorale, e questo non è che l’inizio di una caccia del consenso che avverrà in un momento storico troppo delicato. In cui l’Italia, unita, dovrà gestire i fondi del Recovery i cui investimenti saranno la priorità dell’esecutivo subito dopo la stagione delle riforme.