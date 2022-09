Le assurde critiche ai capelli di Samantha Cristoforetti: "Una donna non si presenta così"

“Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportato”: così Samantha Cristoforetti ha omaggiato il nostro Paese dopo essere stata nominata comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un traguardo importante per l’Italia, reso ancora più luminoso dal fatto che AstroSamantha sia la prima donna europea a ricoprire questo prestigiosissimo ruolo. Ma per molti ciò non è bastato a risparmiarle assurde critiche fuori luogo su aspetti che con la scienza e le stelle hanno ben poco a che fare. Già, perché un gran numero di utenti ha commentato le foto di Cristoforetti felice per il nuovo titolo criticandone aspramente il taglio di capelli. Incredibile a dirsi, ma è proprio così.

Le critiche alla capigliatura di Samantha Cristoforetti: “Sei un’astronauta, non un pagliaccio, una donna non si presenta così”

“La adoro, ma è un po’ ridicola con questi capelli, ci marcia” e ancora “tanto brava, ma tagliarsi i capelli? Capisco il voler apparire”, fino a “vergognati, sei un’astronauta scienziato, non un pagliaccio, una donna non si presenta così, tu sei peggio di un gender perché lo fai apposta”. Questo è il tenore delle frecciate velenose rivolte a Samantha Cristoforetti e rintracciate dal divulgatore scientifico Adrian Fartade sotto al post in cui l’astronauta annuncia al mondo intero di essere la nuova comandante dell’Iss. Non una modella, non un’icona di stile, non una regina delle tendenze, ma una scienziata che continua a onorare l’Italia nel mondo col suo talento. Eppure, neanche questo sembra bastare a placare gli animi di chi, in una persona geniale come Cristoforetti, riesce a soffermarsi su un cavillo come quello della capigliatura.

E non è neanche la prima volta che AstroSamantha è costretta a sopportare attacchi simili. Quando è partita per l’Iss, ad esempio, molti l’hanno accusata di non essere una buona madre perché avrebbe lasciato i figli “da soli” per molto tempo. Poi, le critiche per aver invitato a mangiare insetti come lei è abituata a fare nello spazio. E, oggi, l’attacco ai capelli fuori posto. A dimostrazione di quanto il modo di dire “qualunque cosa potrai fare, verrai comunque criticato” sia più vero che mai.