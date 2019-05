Il putiniano Salvini va negli USA «per l’ok alla crisi di governo»

Repubblica scrive oggi in un articolo a firma di Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa che Matteo Salvini ha in programma un viaggio negli USA, che dovrebbe costituire l’ennesima svolta della sua politica, che adesso prevede l’addio a Putin:

Ma, spiega il quotidiano, c’è anche un altro motivo per la visita: ricevere una sorta di ok alla crisi di governo:

E così, dopo anni di filoputinismo e la svolta filoamericana e anticinese dei leghisti contro la Via della seta, i tempi sono maturi per ottenere la benedizione dalla presidenza più populista della storia degli Stati Uniti. L’ultimo passo obbligato, sperano a via Bellerio, per conquistare Palazzo Chigi senza i 5S. E per reagire allo scossone giudiziario che adesso fa paura, come dimostra l’ennesimo giorno sulle montagne russe.