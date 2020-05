Matteo Salvini dall’«umile bilocale» alla nuova casa in zona residenziale a Roma

Matteo Salvini ve l’ha menata per tutta l’emergenza Coronavirus con l’«umile bilocale» in cui viveva mentre “quelli di sinistra stanno nelle ville”. Quello che il Capitano aveva dimenticato di dirvi è che mentre faceva i video dalla casa dei suoi genitori a Milano progettava un trasloco con Francesca Verdini, sua attuale fidanzata. Ci spiega oggi il settimanale Chi che dopo aver lasciato l’appartamento di servizio da ministro dell’Interno, circa 10 mesi fa, e avere fatto cadere il governo giallo-verde, il leader della Lega si era stabilito con Francesca in una “casa di transizione” in zona piazza Barberini.

Adesso, però, la coppia ha finalmente trovato un’abitazione più comoda, lontana dal centro storico e dai palazzi della politica, in una tranquilla zona. Così, la Fase2 per loro coincide con il trasloco. Matteo e Francesca (muniti di numerose variopinte mascherine) hanno dato appuntamento ai trasportatori in mattinata sotto casa. Lui in abito da lavoro, in camicia e cravatta, lei decisamente più sportiva, in jeans e canotta. Dopo aver lasciato gli operai nell’appartamento, come due fidanzatini sono scesi a prendere un caffè da asporto nel bar del quartiere. Qui, mentre Salvini ha provveduto a portare le bevande ai manovali impegnati a smontare i mobili, Francesca ha offerto loro dell’acqua minerale, per poi portare un caffè anche all’autista del camion.

Dal settimanale di Signorini apprendiamo che Salvini & Verdini si trasferiranno in un condominio con giardino in una zona più residenziale.

Una scelta decisamente più familiare per Salvini, che da single abitava in una piccola casa vicina al cuore pulsante della Capitale, e che ora, mentre medita di mettere su famiglia, si orienta verso un appartamento più spazioso e un quartiere meno battuto dai paparazzi. Francesca, dopo essersi velocemente immedesimata nella parte di vicemamma dei due figli di Matteo, ha preso le redini della situazione anche per quanto riguarda il loro nuovo nido d’amore, che ha le carte in regola per diventare quello definitivo. Sicuramente si occuperà dell’arredamento e di rendere accogliente la nuova abitazione di coppia, che avrà stavolta anche le camere per i figli di Salvini: Federico e Mirta stanno crescendo e desiderano sempre più spesso andare a trovare il papà anche a Roma.

E l’umile bilocale? Tornerà utile alla prossima emergenza.