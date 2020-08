La storia di Salvini e della targa CA220NE “personalizzata”

Qualche ora fa Andrea Scanzi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto scherzosa che ritrae Matteo Salvini accanto ad un’auto con la targa non censurata e quindi ben visibile: CA220NE. Scanzi ovviamente accompagna l’immagine con una promozione al suo libro che guarda caso si chiama “I cazzari del virus”:

La foto ha iniziato a girare come è ovvio che succedesse. Nei commenti qualcuno, ma sono davvero tanti, dice “Sembrava un fotomontaggio, però mi hai fatto ridere molto”. Insomma c’è chi crede che l’immagine sia reale. E’ così? Scanzi non ha in realtà inventato niente, la foto gira da parecchio:

Ma è vera? L’immagine è un po’ vecchiotta, come si può constatare era presente in questa agenzia di Askanews del 2019:

Qui la targa è correttamente censurata però. Quindi come possiamo sapere se è vera o no? Il forum di Quattroruote ci spiega che la targa “CA220NE esiste, è di una Peugeot 206 grigia.” L’auto nella foto di Salvini è una Volkswagen. Non c’era bisogno di controllare visto che è uno scherzo vecchio quanto l’internet, ma c’è gente che ci crede. E allora…