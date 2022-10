Salvini ha rischiato di far cadere Meloni dalle scale del Senato | VIDEO

Prima della “festa” per la fiducia ottenuta anche al Senato, la nuova Presidente del Consiglio dei Ministri si è resa protagonista di due mezze disavventure immortalate dalle telecamere puntate su di lei a Palazzo Madama. Prima un piccolo “incidente” in fasi di saluto con due presenti, poi Matteo Salvini che la spinge e rischia di far cadere Giorgia Meloni per le scale dell’Aula. Due momenti differenti che, però, sono state immortalate e registrate.

Non questi due momenti pic.twitter.com/yAADvH3h6v — Omar 🇪🇺🇮🇹🇫🇷 (@whilecromar) October 27, 2022

Salvini spinge Meloni e rischia di farla cadere dalle scale al Senato

Il primo “incidente” è stato provocato da un bacio a tre. Mentre due parlamentari si stavano congratulando con Giorgia Meloni perché a breve, dopo il voto di fiducia, sarebbe diventata ufficialmente la nuova Presidente del Consiglio dei Ministri con una dichiarata maggioranza parlamentare, è scattato il saluto con i baci sulla guancia di rito. Ma qualcosa è andato storto e la reazione della leader di Fratelli d’Italia è tutta un programma.

Poi, durante le fasi di votazione – mentre stava avvenendo la “chiama” per dire “sì o no” alla fiducia al nuovo esecutivo -, ecco che Matteo Salvini spinge Meloni e rischia di farla cadere. La nuova Presidente del Consiglio e il leader della Lega stavano parlando con Silvio Berlusconi nella zona dell’emiciclo destinata ai senatori di Forza Italia. Poi è arrivata la “chiama” del segretario della Lega che per correre a rispondere ha travolto la leader di Fratelli d’Italia rischiando di farla cadere per le scale di Palazzo Madama. E anche in questo caso la reazione di Meloni è stata immortalata dall’occhio indiscreto delle telecamere. Dopo esser stata colpita (senza che il leghista si fosse accorto del danno che la sua andatura stava provocando), la Presidente del Consiglio si è voltata verso di lui gridando qualcosa che possiamo riassumere così: “Matteo, ma che stai facendo?”.