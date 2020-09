Matteo Salvini giovedì prossimo farà un lancio con il paracadute. Letteralmente: il Capitano dopo aver pubblicato il video con la colonna di 007 si deve essere immedesimato nella parte, perché come racconta QN, insieme a Giovanni Galli, l’ex calciatore capolista della Lega nel collegio di Firenze città e i parlamentari leghisti Daniele Belotti e Tiziana Nisini ha intenzione di paracadutarsi da un aereo in Toscana.

Salvini si lancia con il paracadute. Ad Arezzo. Davvero

Salvini non ha in mente di lanciarsi da solo nei cieli di Arezzo: insieme a lui ci saranno dei paracadutisti provetti. Susanna Ceccardi chissà come mai invece ha deciso di non andare: una prova di saggezza? Quando sarà in aria Il Capiano porterà con sé la bandiera della Lega che farà sventolare sui cieli toscani. Ma a chi è venuta questa grande ideona? Pare che sia stato il consigliere comunale di Prato Marco Curcio, anche lui paracadutista, a proporre al leader della Lega la mossa alla Putin: “Perché Matteo non organizziamo un bel volo col paracadute?”. E lui ha accettato subito senza paura di passare dal buongiornissimo caffè quotidiano alla grande avventura pur di far parlare di lui negli ultimi giorni della campagna elettorale in Toscana. Ci riuscirà?

Daniele Belotti, come riporta InformaArezzo, spiega: “Noi siamo così, autentici e spontanei. La campagna elettorale in Toscana è stata entusiasmante con le piazze piene e tante persone che ci chiedono il cambiamento. L’iniziativa è simpatica e Matteo l’ha subito cavalcata. Alla gente Salvini piace così e lui con la gente ci sta troppo bene anche lanciandosi da 4500 metri”. Sì,avete capito bene: Salvini si lancerà da un’altezza di 4500 metri. Del resto cosa volete che sia dopo il capitombolo nei sondaggi dal 2019 a oggi. Dopo l’atterraggio Salvini sarà accolto come si merita dalla banda della Pro Loco della città.

foto copertina: screenshot da InformaArezzo