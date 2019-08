La rosicata di Salvini per Trump che tifa Conte

Donald Trump loda su Twitter “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte“. “Ha rappresentato l’Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro!”, scrive, lanciando di fatto un endorsement ad un bis di Conte, pur sbagliandone il nome. Trump ha poi corretto su Twitter il nome del premier italiano, che in passato aveva già chiamato Giuseppi. L’ultima gaffe del tycoon su Twitter risale a pochi giorni fa, quando nell’esprimere il suo entusiasmo dopo il pranzo con il presidente francese al G7, il presidente Usa ha citato un account parodistico del capo dell’Eliseo, sbagliandone il nome: EmanuelMacrone.

E a prenderla non benissimo non poteva non essere Matteo Salvini: “Sono in silenzio stampa perché sono con la bimba”, dice all’AdnKronos il ministro dell’Interno lasciando la sua abitazione romana. Il leader della Lega, in abbigliamento casual, con tanto di cappellino con visiera, entra in auto con la figlia Mirta e il personale di servizio, seguito a ruota dal ministro Lorenzo Fontana, anche lui con famiglia.

Leggi anche: A che gioco sta giocando Di Maio?