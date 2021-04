La frecciatina di Salvini a Meloni: “Se c’è qualche poltrona che interessa la lasciamo con tranquillità”

Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la presidenza del Copasir non sembra trovare un vincitore. Perché dopo la lettera di questa mattina inviata dalla leader di Fratelli d’Italia a quello della Lega, dopo le dichiarazioni del preisdente del Comitato, Salvini ha di nuovo rispedito il messaggio al mittente: “Io ho parlato sino ad ora con il presidente del Consiglio della salute degli italiani”, se poi “se c’è qualche poltrona che interessa qualcuno la lasciamo con tranquillità”. E a chi interessa se non a Giorgia Meloni? Ha detto ancora il leader della Lega: “Ho sentito le parole del presidente, sono d’accordo. Si dimettano tutti e si ricominci tutto daccapo”.

La lettera di Giorgio Meloni a Matteo Salvini

Molte righe per un solo concetto: non spacchiamoci, non diamo adito alle opposizioni e chi ci vuole male, rimaniamo coesi. Scrive la leader di Fdi nella lettera pubblicata sul Corriere della Sera: