La foto di Salvini in treno senza mascherina

In questo scatto che Matteo Salvini ha pubblicato sulla sua pagina facebook si può agevolmente notare tutta l’attenzione e il rispetto delle regole che il Capitano mette ogni giorno. Il segretario della Lega infatti si trova in treno mentre sta arrivando ad Andria ed è senza mascherina nonostante sia obbligatoria durante la permanenza a bordo, come spiegano le regole di Trenitalia e come abbiamo imparato all’epoca del video “Ti devi mettere la mascherinaaaa!”.

Inoltre Salvini è seduto su un posto contrassegnato come non utilizzabile per il rispetto delle regole sul distanziamento sociale, come è facilmente desumibile dalla scritta che si vede dietro la sua testa:

