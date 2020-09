Ieri Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter una foto di studentesse sedute per terra in una scuola, con libri e quaderni poggiati sulle sedie, commentando “La scuola ai tempi della Azzolina…”. Il segretario della Lega (che ovviamente, non dice dove questo disagio si sarebbe verificato) Salvini pubblica su Twitter una foto di studenti seduti per terra, ma il fotografo dimentica le finestre aperte e sui vetri si vedono riflessi i banchi.

Dietro la fila di ragazze sedute per terra. tutte, toh, nella identica posizione (è quello che di solito accade quando un fotografo allestisce un set e impartisce le direttive ai soggetti da fotografare) si vede una ragazza tranquillamente seduta al suo banco. Si tratta di una bufala? Lasciando aperte le finestre dell’aula, i vetri hanno riflesso quello che l’obiettivo non inquadrava. E cosa si vede riflesso? Altri studenti, regolarmente seduti al loro banco. Perché sono stati inquadrati solo quelli per terra? Si potrebbe pensare che si è voluta far vedere solo una parte della realtà. Ieri, la propaganda social di Salvini si è letteralmente scatenata in vista delle elezioni amministrative di oggi e domani per il rinnovo di alcuni consigli regionali (Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e di numerosi consigli comunali. Così Salvini ha pubblicato, sempre su Twitter, la foto della lettera di tale Emanuel da Settimo Torinese, che “sarà a fianco a lui” quando tra due settimane comincerà il processo di Catania a carico dell’ex ministro dell’Interno.

Non si è fatto attendere il commento dello Chef Rubio

