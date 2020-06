Quello che Salvini fa finta di non vedere nel video delle barche tunisine nella rete dei pescatori di Lampedusa

In un filmato girato a Lampedusa i pescatori si lamentano perché hanno trovato nella rete una barca “clandestina”. Quello che sembra sfuggire sia a chi ha registrato il video sia a chi lo ha postato sulla pagina di Salvini è che quella barca è stata ripescata perché sicuramente qualcuno ha vissuto una terribile avventura in mare e molto probabilmente qualcun altro è morto

Sulla pagina facebook di Matteo Salvini e su quella della Lega è stato pubblicato poco fa un video in cui alcune persone in mare su una barca si lamentano perché “guarda cosa prendiamo dal mare, al posto del pesce prendiamo barche turche… barche clandestine… non possiamo lavorare più. A Lampedusa si pesca solo barche tunisine, a fondo, di clandestine, non si può lavorare più, reti rotte, reti spaccate, ormai qui dobbiamo toglierci perché non ce la facciamo più”.

Quello che sembra sfuggire sia a chi ha registrato il video sia a chi lo ha postato sulla pagina di Salvini è che quella barca è stata ripescata perché sicuramente qualcuno ha vissuto una terribile avventura in mare e molto probabilmente qualcun altro è morto. Anche se nei commenti c’è chi dice che quella potrebbe invece essere una barca da pesca. Nei commenti dal Capitano però non sembra che siano in molti a preoccuparsi di ciò. Anzi, il problema sembra più essere la rete danneggiata: