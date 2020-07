Il pienone che (non) ha fatto Salvini a Terracina

Sulla pagina Facebook di Matteo Salvini è presente un video con tanto di imbarazzante musichetta che celebra il suo arrivo in quel di Terracina, in provincia di Latina. Il filmato girato ad altezza uomo mostra un gran numero di persone che si trovano a salutare il Capitano in quella che sembra un’accoglienza festosa e un pienone di prima categoria.

In questa foto scattata dall’alto e pubblicata su facebook invece potete ammirare la vera situazione: vicino al Gazebo ci sono molte persone ma la piazza attorno è invece completamente vuota.

“Stamane felice di essere tornato a Terracina, grazie per il vostro affetto: questi sono i sondaggi che contano”, ha scritto Salvini su Facebook. La differenza tra quello che dice e la realtà comincia a farsi sempre più impressionante.

