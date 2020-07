La fuga di Salvini a In Onda quando arriva Andrea Scanzi

In questo video pubblicato sulla pagina del giornalista del Fatto possiamo ammirare la grande fuga di Matteo Salvini da In Onda quando Luca Telese gli annuncia che in collegamento c’è Andrea Scanzi che vorrebbe fargli una domanda. Il giornalista non sa che se ne è andato e prima esordisce dicendo che gli ricorda Churchill e…

In questo video pubblicato sulla pagina del giornalista del Fatto possiamo ammirare la grande fuga di Matteo Salvini da In Onda quando Luca Telese gli annuncia che in collegamento c’è Andrea Scanzi che vorrebbe fargli una domanda. Il giornalista non sa che se ne è andato e prima esordisce dicendo che gli ricorda Churchill e poi dice che gli avrebbe chiesto se è il caso di smetterla di organizzare assembramenti e che un ministro dell’Interno dovrebbe dare l’esempio. Ma purtroppo Salvini se ne è già andato, non prima di dire che aiuterà i commercialisti a rinviare la scadenza fiscale del 20 luglio.